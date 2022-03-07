受到俄烏衝突持續升溫的影響，加上聯準會（Fed）升息縮表議題，且油價上衝刷新2014年9月以來新高，多重事件干擾全球金融市場出現大幅震盪，投資配置除提高投資組合的安全邊際，也可伺機把握機會，因全球景氣復甦態勢未變，震盪過後布局策略上，可留意智能車在內的成長價值動能，及產業趨勢明確的主題型產業基金，把握中長期投資機會。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，俄烏衝突後續發展取決於一方行動後，另一方的反應以及後續的反饋。回顧過往戰爭與那斯達克指數走勢表現，1991年波灣戰爭，那斯達克指數下跌30％，市場消化完戰爭帶來的悲觀情緒後，指數反彈走高70％。及美國911恐怖攻擊事件，那斯達克指數下跌16％，事件後上漲39％。代表遇非經濟因素的短線急跌，反而提供最佳買點。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，今年預期在政策驅使、晶片供應增加以及疫情緩解下，根據調研機構預估，電動車銷量將達到980萬輛，隱含年增53％。預期2026年全球電動車銷量將達到2,602萬輛，滲透率達到28％，2021～2026年複合成長率32％。目前適逢金融市場震盪回檔，不妨分批低接聚焦電動車／智能車類股的主動式基金，透過選股掌握產業長期需求爆發的機會。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，今年車用半導體、電池供應鏈將是電動車投資主軸，電動化及智慧駕駛提升車用半導體含量，電動化將增加功率半導體在每台車內的內容價值，電動化及電子化使車廠對功率半導體需求殷切。根據車廠英飛凌估算，每輛電動車使用的半導體含量為950美元，遠高於48V／輕混合車輛中的600美元，功率元件含量，包括中高功率MOSFET、IGBT、SiC元件成長率可望大幅提升。