俄烏軍事衝突情勢惡化，俄羅斯對烏克蘭開火可說是自二戰以來歐洲國家對另一個國家發起的最大規模攻擊，也引起美歐國家對俄羅斯實施新一輪經濟制裁，在市場避險情緒急遽升溫下，風險性資產表現波動劇烈，主要股市走低，短期間仍將牽動市場投資情緒，促使部分資金轉向避險性資產，連帶債券ETF表現佳，且前十強清一色為美債ETF。

群益25年美債ETF（00764B）經理人李鈺涵表示，俄烏地緣政治風險持續影響全球投資情緒，造成股債市場較大震盪，情勢尚未明朗化前股市重挫，資金紛紛湧向美債與黃金等避險資產。且戰爭引發油價飆漲，也可能令美國聯準會（Fed）利率決策將更加複雜化，升息前景變得不明朗，且美國經濟數據不如市場預期，可能會減緩升息步伐，但持續高通膨情況，又可能促使聯準會激進升息，後續動向仍待觀察，市場波動料難減。

李鈺涵指出，目前美國公債點位位於相對低點，在現階段金融市場的波動性仍高，進一步支撐市場對於避險性資產的配置需求，可於價格相對低點時，分批加碼布局美債ETF或採取定期定額方式，以獲取波段價差空間。

再者，長天期美債由於需求量大，市場流動性充裕，且資產安全性高，信用評等佳，利息償付無虞，為市場波動劇烈下，資金的避風港，故美債ETF可為避險性資產工具之一，在全球市場震盪之際，不妨適度將美債ETF納入資產管理組合。