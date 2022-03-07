新北市土城警分局近期除了加強執法強度外，另規畫專案防制稽查勤務，不定時攔查改裝排氣管車輛，今年至今已攔截近323台違規車輛。（蔡雯如翻攝）

疫情趨緩，不少年輕人開始揪團軋車，改裝車高分貝噪音常令周邊居民輾轉難眠。新北市土城警分局近期除了加強執法強度外，另規畫專案防制稽查勤務，不定時攔查改裝排氣管車輛，今年至今已攔截近323台違規車輛，製單舉發並通報裁罰，並查獲101台非經審驗的改裝牌汽車，通報環保局裁罰，希望揪出噪音來源。

土城警分局表示，警方今年積極執行未成年無照駕駛執法專案，至今已查扣48台未成年無照駕駛車輛，並同時通知車主或家長，若車主知情也會究其責任依法開罰，目前已舉發5件在案，另外執行過程中，警方也發現少數查扣車輛是利用借用他人身分貸款購買，或口頭約定購車卻未實際過戶，因此幾經轉手，車主根本不認識使用的未成年人。

警方呼籲，此類狀況若不慎肇事可能會衍生相關刑事、民事責任，車主應落實車輛管理責任，勿將車輛輕易外借，另外未成年無照駕駛常因不熟悉路況或交通法規，容易發生嚴重傷亡事故，也呼籲切勿無照上路，且若使用非檢驗合格排氣管遭攔查發現，環保局也將依法處3000元罰鍰，盼上路人自重。