新冠疫情加上俄烏戰事兩面夾殺之下，7日恆生指數一度重挫超過1,000點，兩萬一關卡也跌破，來到5年半新低20,826點。目前低接買盤進駐，恆生在21,032.79點，跌872.5點或3.98%。國企指數在7,382.14點，跌304.73點或3.96%。

大型科網股領跌，騰訊跌破400港元，跌幅4.6%至384港元。美團狂瀉逾9%，失守150港元。阿里巴巴跌5%至94港元，再創波段新低。同時，京東跌7.7%，小米也跌6%。

金融股賣壓重，匯豐控股挫7.2%，低點來到47.75港元。渣打集團跌7.8%，低點為47.7港元。友邦保險跌近5%，恆生銀行以及中銀香港均跌近4%。

歐美正研究禁止進口俄羅斯石油以及天然氣，油價狂飆1成。中國海洋石油漲4%，中國石油升3%。同時，黃金價格每盎司來到2,000美元，招金礦業飆5.8%，山東黃金升3.3%，紫金礦業也漲2%。