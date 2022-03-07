有網友分享，一名BMW豪車的駕駛經常占用他人車位，這次更侵門踏戶停入他租的私人車位，讓他氣得把車橫向停在BMW車頭前方，擋死出入口，雖事後BMW車主打電話致歉，但他不領情便佯裝不在家。消息曝光，引起網友熱議。

一名網友在臉書社團《爆怨公社》發文，稱他住處附近有一間餐廳，而該餐廳有提供顧客專屬停車場，但一輛BMW經常不消費就停車，就連他在附近的租借的車位也被對方「借停」。

原PO不滿地表示，他在停車位上擺放三角錐，在上頭貼上寫著「私人車位」的告示，但BMW駕駛仍無視，逕自把車輛一屁股塞入停車格，就連聯絡電話也不留，讓他氣炸直接選擇把車橫向停在BMW前方堵死出口。

原 PO分享，BMW車主4小時後取車，發現車輛被堵死，便透過餐廳老闆向他傳話表達歉意，稱自己是來附近拜訪友人，希望他能幫忙移車；原PO說，當下時間已晚，他想起車位被占用，覺得又氣又累，便調皮一回，請餐廳老闆告訴BMW車主「他不在家」，也自陳「雖然這樣不太好，為什麼我心裡覺得蠻爽的？」

文章曝光後，不少網友在留言區嗨翻狂喊，「幹得好啊」、「Good job」、「請別太快移車 記得叫他付停車費呦」、「做的好……覺得很療癒……」、「跟他說教召中 13天後見」、「支持＋1」、「我聽了也替樓主爽，有的人真的很自私」。