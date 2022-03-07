台中市興中街集合住宅6日發生火警，造成6死6傷慘劇，儼然成為高雄城中城事件翻版，對此，台中市議會民進黨團痛批，市長盧秀燕曾允諾守護市民安全的承諾再度跳票，要求市府在下周臨時會提出火災的完整報告；國民黨團也呼籲，市府應針對老舊大樓公安問題提出改善辦法。

台中市政府都發局長黃文彬指出，該處集合大樓在申請建築使用執照時，領有長達75年的使照，從2004年至2019年申請做為旅館使用，後來變更為出租套房，目前要先將原本申請執照的圖資找出來，並與現場情況做會勘，若發現有違規使用情況，將依照建築法規範處以重罰。

民進黨團總召江肇國表示，日前城中城事件發生後，盧市長曾表示會落實公安檢查及防火宣導，也誓言守護市民安全，現在承諾卻跳票；火警發生後，包括起火原因、救災情形、安置作為、責任歸屬等，市府都應說清楚，也應針對相關老舊大樓的相關法制、執行面提出改善作為。

國民黨團書記長吳瓊華表示，老舊社區或大樓的公共安全問題層出不窮，且此問題不是在單一地區，各地都有可能發生，市府應針對老舊社區或大樓的公安維護方式提出作為與檢討、改善辦法，並於下周臨時會專案報告。