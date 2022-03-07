選總統？柯P聯合競辦插旗新北 侯友宜回應了

民眾黨主席、台北市長柯文哲今（7）日在新北市新莊區成立全台首座聯合競辦，外界解讀是劍指2024總統大位的起手式，搶攻擁有400萬人口的最大票倉。對此新北市長侯友宜上午受訪時表示，想來了解和為新北市做事，他都非常歡迎，一起讓新北市更好。

侯友宜說，非常歡迎來新北市走走，和關心新北市的發展，這幾年新北市不斷蓬勃進展，想來了解和為新北市做事的都非常歡迎，雙北都一直在努力當中，我們看到新北市的成長，有人願意參與新北市的建設，讓新北市更好，他都感到開心。