台灣的便利超商服務越來越多，一名網友近日分享全家隱藏服務「自助洗衣機」，讓大家看傻眼，直呼「太誇張了」、「改天會不會有快炒？」更有人透露全家早在3年前就已經提供這項服務，目前已拓展至全台20幾間門市。

一名網友在全家便利商店等著洗衣服，消息PO上網後讓網友驚訝不已。(翻攝自7-11/全家好物分享區)

一名網友日前在臉書社團「7-11/全家好物分享區」表示，他人在全家洗衣服，讚嘆在全家就有洗衣機實在很方便，「但遇到衣服已經洗好不來拿的人真的很氣，等了30分鐘」。同時，原PO貼出全家洗衣機的照片，分中、大兩種型號，洗衣、烘衣一次完成，就連洗衣粉也不用帶，會自動添加，簡直懶人福音。

而網友看到全家有洗衣機的消息都看傻眼，紛紛留言，「全家太萬能了」、「7-11真的輸了，太誇張了啊」、「我是知道全家有送洗服務，但第一次看到洗衣機在門市，好酷」、「太誇張，我怎都不知道全家有洗衣服功能」、「這間全家最厲害的不只洗衣機，還有甜點櫃，且店內座位非常多，就是要讓等候洗衣服的客人在這裡雙重消費。」

但也有人覺得不好用，「那邊一堆情侶拿大量毛巾去洗的，你敢用？ 還有拿寵物衣服去洗的」、「全家機台少等到生氣很不划算，自助式洗衣店根本不會讓你等，因為很多台」。

其實，全家的提供洗衣服務的複合型商店已經推出許久，2019年在三重成立第一間，之後拓展至南部，目前新北、基隆、新竹、台中、高雄已有20多家複合型門市。