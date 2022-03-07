台中中興街一棟集合住宅6日發生大火，造成6死6傷的慘劇，台中市長盧秀燕7日上午抵中國醫藥大學探視火災當下傳出跳樓求生的袁姓男子，她轉述，袁男表示，自己去訪友，聞到燒焦味，即到陽台等待救援，可能一時腳滑才會跌落。

這場火警發生在下午4點30分，導致多名住戶受困，由於火勢猛烈，許多住戶爬到高樓層、頂樓，甚至是鐵窗外求生，其中一名50歲的袁姓男子疑難耐高溫，從6樓跳下，所幸摔在停放在一樓的白色轎車車頂，送醫時意識清醒、生命跡象穩定。

該名男子經送中國醫藥學附設醫院急救，目前其中50歲袁姓男性從高處墜落，送院時意識清醒，中國附醫院長周德陽指出，袁姓男子有硬腦膜下出血，腰椎第二節及根骨骨折，目前院方正在安排包括腦壓監測、腰椎固定手術。

對於袁姓男子從6樓高樓墜落，竟只有腰椎和臉部受傷，周德陽強調，該患者有硬腦膜下出血，意識清楚，但必須觀察有無後遺症，他推測男子墜落時有先遇到遮陽罩以及汽車多重緩衝，是不幸中的大幸。

而盧秀燕也到醫院探視袁男，她轉述袁男表示，不是住在該棟大樓，昨天是去訪友，聞到燒焦味，就在陽台等待救援，可能一時腳滑墜落，不是情急跳樓。