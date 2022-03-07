大陸全國政協今天上午舉行「委員通道」視訊採訪，港區全國政協委員霍啟剛表示：香港現在的疫情非常、非常的嚴峻，香港市民也是非常的揪心。霍啟剛說，他要感謝大陸中央、感謝大陸全國人民，尤其是感謝前往香港的前線醫療人員、工作人員、專家們，在香港最需要的你們時候，大陸給予香港大力的幫助，「我想在這裡衷心的向你們說一聲感謝」。說到這裡，霍啟剛暫停了一下，低頭鞠躬致意。

霍啟剛接著說，「香港內地本來就是一家人，血濃於水，只要我們團結起來，沒有什麼困難我們是跨不過去的。」