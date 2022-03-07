超商憑借通路優勢，什麼都賣，什麼都不奇怪，龍頭統一超（2912）7日宣布與未來鑽石專家JOY COLORi合作，開始在超商賣起鑽石。

歡慶38婦女節，統一超「寵愛女神節」活動同步開跑，7日宣布首次推出門市預購鑽石，攜手JOY COLORi推出鑽戒、項鍊等一系列鑽石珠寶，最低不到2萬元起，還可使用三大支付工具（icash2.0、icash Pay、OPEN錢包）結帳，要讓小資女也能輕鬆擁有永恆的璀璨美麗。

JOY COLORi號稱未來鑽石專家，強調秉持環境友善理念，採用矽谷CVD製程，讓愛美時尚兼顧環保永續。本次精選JOY COLORi推薦商品，包括主鑽3克拉的「王妃愛戀鑽戒」以及「雋永心鎖鑽戒」，戒台採用PT950鉑金製做，另還有25分-1克拉項鍊，完美車工且具有國際鑑定機構證書。

統一超主管表示，虛實整合的O2O行銷成為大勢所趨，統一超的電商平台「i預購」，持續導入創新銷售品項，搭配最新一波「寵愛女神節」活動，不僅賣起鑽石，還引進知名專櫃保養品，以超值優惠價格吸引民眾線上買就近取。

像是GIORGIO ARMANI黑曜岩奇蹟乳霜（經典版50ml）特價9,666元，活動期間再享10％ OPEN POINT點數回饋，省下超過7,000元；另外最強小棕瓶雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露100ml特價2,999元，還可再回饋近210點的OPEN POINT點數。