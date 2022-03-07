受到俄烏情勢未趨緩，美國可能祭出禁運俄國石油等制裁，迫使布蘭特原油狂飆至139.13美元等利空因素拖累，台股今（7日）早盤重挫近600點，八大類股全都出現跌勢，此事讓許多網友們哀號，腳麻來不及跑，甚至有內行人認為，若俄烏戰火持續延燒，依照國際股市的走勢，台股還有高機率下殺，跌破萬七近在眼前，「油價狂飆戰爭不停，最慘的還沒來吧。」

周五美股四大指數全都收黑，加上美國國務卿布林肯透露，美國正在討論禁止進口俄羅斯石油，此消息一出馬上讓原油價格一度飆漲18%至每桶139.13美元，美國期貨也暴跌超過430點，台股開盤後狂瀉，重挫超過560點，原先撐盤的航運三雄長榮、萬海及陽明也擋不住賣壓翻黑，台積電狂殺18元，最低觸及577元。

此事引起PTT網友們熱烈討論，許多人哀號，「腳麻跑不掉」、「航運原物料回穩再說吧，現在真的無差別砍」、「真的要比誰跑得快了」、「崩太快就不用跑了」、「外資提款落跑了」、「這種賣法，外資至少700億起跳吧」、「今天外資賣超一定破歷史紀錄」、「救命啊，可惡的普丁。」

此外，有網友認為，若國際情勢沒有緩解，台股有很高機會繼續下殺，「油價狂飆戰爭不停，最慘的還沒來吧」、「看國際股市，估計台股17000未來守不住，除非戰事突然宣佈終止」、「油價跟國際情勢如果沒有降溫，台股就算現在撐住，未來有天還是會崩」、「等俄羅斯啥時不發瘋，情勢才會稍微穩一點吧。」

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