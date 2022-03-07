鮪魚（吳俊諺）從《模范棒棒堂》出道後，曾以二軍《Choc7》發行過單曲，2014年與老婆小葵結婚，育有6歲及2歲的兒子，近來上節目時透露老婆出現產後憂鬱後，夫妻倆互動變得「相敬如賓」，坦言一度有過想離婚的念頭。

鮪魚上節目《單身行不行》談論8年婚姻，他自認結婚後虧欠老婆很多，像是老婆懷孕後，自己將重心都放在工作上，尤其老婆生完才坐月子3天，便進劇組拍戲，由於拍攝地點在台南，每天都得來回往返兩地，幾乎沒有時間陪伴對方，也讓罹患產後憂鬱症的老婆，一見他出門就掉眼淚，此外自己開公司得到日本出差，加上又跟女生單獨前往，讓老婆開始胡思亂想，他也急忙強調兩人不會住一起，希望能安撫老婆情緒。

鮪魚（吳俊諺）自認結婚後虧欠老婆很多。（東風衛視Youtube）

沒想到才剛坐完月子的老婆，竟開始耍脾氣表示也要跟去，由於擔憂老婆身體仍尚未完全恢復，一開始便拒絕，後來在家人勸說下才帶著老婆同行，未料只是聽到鮪魚跟女方在討論公事時，也會在旁忍不住掉眼淚，長年累月下來，妻子專心負責照顧小孩，自己則是忙於事業，也兩人關係變得「相敬如賓」，更坦言錯過許多小孩的成長過程。

鮪魚表示種種情緒累積下，有次開車開到一半突然淚崩，還停在路邊大哭半小時，相當自責「怎麼會搞成這樣？婚姻跟我想的好像有點不太一樣」，加上此狀態至今6-7年仍沒有改善，更一度萌生「不然離婚好了」的念頭。