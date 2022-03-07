俄烏戰爭風險如火如荼與聯準會升息陰霾籠罩，引發近期市場劇烈動盪，公用事業類股擁有較好營收穩定性、較高股利率，以及較低波動風險的特性，可扮演資金避風港的角色，適合投資人納入投資組合，降低整體投資風險，且在油價高漲的環境中，尤其看好成功適應再生能源革命的公用事業公司表現。

過去公用事業類股常被定位為成長性有限的防禦型股票，但在節能減碳的大趨勢下，不少公用事業積極將發電來源從使用煤、石油或天然氣等化石燃料，轉為使用風力或太陽能等可再生能源，加上當前再生能源的發電成本快速下滑，為大規模商業化帶來良好基礎，相關公司有望迎來長期成長階段，本益比也有機會進而向上提升。

元大公用能源研究團隊表示，推動全球再生能源發展已經是未來10、20年的重大趨勢，如美國總統拜登的再生能源政策即表示，要立即停止對海外燃煤電廠等能源計畫提供新資金，並要求在2035年達到美國全國電力零碳排，力求將公用事業公司從化石燃料發電轉型為再生能源發電。

在公用事業標的的挑選上，除了觀察資金實力與股息派發狀況外，更重視是否具有持續的盈餘成長能力。好的公用事業公司可以透過投資較高回報水準的計劃來穩步增加每股收益。例如，透過淘汰老化和昂貴的燃煤發電廠，並用更便宜、更清潔的天然氣或可再生能源發電，來提高盈利能力。而且，有些公司也可以經由利用稅收抵免和其他政府獎勵方案，建設可再生能源項目以增加收入，這些都是可以觀察的重點指標。

以元大全球公用能源效率基金的第一大持股NextEra Energy為例(截至2022/1/31)，該公司為全球最大的風能和太陽能可再生能源發電商，隨著美國政府目標到2035年，以太陽能發電來滿足美國40%的電力需求，這表示美國對太陽能發電的投資將較目前成長達四倍之多，作為行業領導者的NextEra，將明顯受益於這股再生能源的投資趨勢。