IC載板廠景碩(3189)受工作天數較少影響，2022年2月營收雖降至近9月低點、仍續創同期新高，表現符合投顧法人預期。展望2022年，法人看好預估ABF載板供需缺口持續擴大，價格有望持續逐季上漲，在產業展望正向下，維持「買進」評等、目標價287元。

景碩股價1日觸及239元的2個月高點後震盪拉回，今（7）日受台股暴跌逾500點拖累開低走低，一度重挫8.97％至198元，隨後在逢低買盤敲進下略有回升、力守200元關卡、跌幅仍逾7.5％。三大法人上周偏空操作、合計賣超2765張。

景碩公布2022年2月自結合併營收29.1億元，雖較1月33.59億元次高減少13.37％、降至近9月低點，仍較去年同期20.32億元成長達43.15％，續創同期新高。累計前2月合併營收62.69億元，較去年同期45.45億元成長達37.92％，續創同期新高。

投顧法人認為，景碩2月營收下滑主因工作天數較少，表現符合預期。展望首季進入產業淡季，ABF載板雖維持滿載生產、新產能持續開出，但BT載板因終端應用以手持裝置為大宗，受產業淡旺季影響較大，且近期陸系手機需求不振，預期營收將季減1成。

景碩近年積極擴產，投顧法人認為ABF載板將為最大營運動能，去年底月產能為1800萬顆，預期今年中將提升至2600萬顆、明年中再提升達4000萬顆。此外，小晶片（Chiplet）封裝趨勢帶動單顆載板耗用面積大增，亦使客戶積極與ABF載板供應商簽定長約與鎖定產能。

因此，雖然ABF載板廠商近年產能大幅擴增，但投顧法人仍預期ABF載板今年供需缺口將持續放大，帶動價格逐季調漲，全年預估平均售價（ASP）漲幅達10～15％，看好景碩今年營收可望成長逾26％、突破450億元。

此外，景碩持股51％、生產傳統印刷電路板（PCB）的子公司蘇州百碩長年營運虧損，去年稅後虧損4.71億元，景碩認列虧損2.4億元。投顧法人指出，蘇州百碩近期已停止承接新訂單，預期將於下半年停產，景碩今年可望減少認列相關虧損約1～1.5億元。

由於蘇州百碩工廠鄰近主要生產BT載板的全資子公司蘇州統碩，可就近提供相關資源，投顧法人認為蘇州百碩後續將開始發展BT載板事業。考量設備進廠及客戶認證時間，預期蘇州百碩有望自2024年起開始生產BT載板。

整體而言，鑒於高毛利的ABF載板及晶碩的隱形眼鏡營收貢獻提升，ABF載板價格續揚、高毛利的Chiplet載板滲透率提升下，投顧法人看好景碩今年毛利率可望提升至36％，帶動稅後淨利成長逾7成、每股盈餘估逾14.6元，維持「買進」評等、目標價287元。