「每周2.5天假期」今年在大陸全國兩會期間再度引起關注。《上觀新聞》報導，今年大陸全國兩會期間，民進中央提交了《關於疫情常態化防控背景下加快文旅行業轉型升級的提案》，建議文化和旅遊行業把握將國外高端文旅消費轉化為大陸國內消費內循環的「窗口期」機遇，積極應對疫情對文旅行業造成的影響，加快文旅場所硬體設施升級改造和軟體環境升級、訊息數位化升級，完善相關配套制度和措施。

針對「輕旅遊」、「微度假」受到青睞的新趨勢，民進中央還建議，落實帶薪休假制度，鼓勵有條件的地區大力推行每周2.5天假期、錯峰消費等制度。

對此，大陸全國政協委員，民進天津市委會副主委、天津市教育科學研究院院長金永偉表示：「建議機關事業單位可以率先實施帶薪休假制度，通過設立AB崗、錯時上下班等方式，保證每周工作時間不減少，對外服務不影響。有條件的企業可以根據企業現狀與職工協商推行，通過倒班、調休等措施，保證每周工時不減少。」

一周工作四天半是不是聽上去很美好？

其實，「2.5天小長假」並非新規。2015年8月，國務院辦公廳下發《關於進一步促進旅遊投資和消費的若干意見》，首次鼓勵「週五下午與週末結合」的2.5天休假模式。此後，10多個省份公布了鼓勵2.5天休假的意見。

事實上，近年來已有部分地區開始試行4.5天彈性工作制。

例如，2020年疫情發生之後，江蘇南京就曾提出「培育新消費，打造夜間經濟品牌，試行每周2.5天休息制度」。具體而言，鼓勵各類企業在滿足生產經營需要的前提下，合理安排工作時間，靈活試行每周增加0.5天休息，支持有條件的事業單位適時試行每周2.5天休息制度。

為了更好地刺激文旅消費，有的省份還同時安排了消費券或「週五下午景區門票半價」等配套政策。不難看出，2.5天彈性休息的核心在消費而不是休息。這一點也是上述民進中央在提案中應對疫情對文旅行業造成影響的出發點。

不過，2020年8月，大陸人社部在回覆全國人大代表的建議中明確指出：進一步縮短工時標準尚不具備現實基礎，不宜在企業中廣泛推行。進一步縮短中國的法定工作時間標準，需要以經濟發展、科技進步和生產力水平的提高為基礎，充分考慮中國社會經濟發展水平和企業承受能力。在當前經濟形勢下，縮短工時會加大企業生產經營壓力，帶來較高的用人成本和負擔，影響經濟發展。

大陸人社部指出，現行工時制度和標準，是綜合考慮中國人口、就業、經濟發展水平和人民生活習慣等因素制定的，有利於實現勞動者身體健康權、休息權與就業權之間的平衡。