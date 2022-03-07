澳洲國防部助理部長海斯迪表示，他相信中國正密切關注俄羅斯入侵烏克蘭戰況，澳洲也必須有所準備，慎防中國可能對台灣採取行動。

隨著俄羅斯入侵烏克蘭，中國可能對台動武的話題再度成為澳洲輿論焦點。澳洲國防部助理部長海斯迪（Andrew Hastie）6日接受澳洲天空新聞（Sky News Australia）訪問時提到，中國或將展開「在台灣和其他地方的行動」，對此，澳洲必須有所準備。

海斯迪認為，中國和俄羅斯「兩大獨裁勢力」在戰略上是深深地互相影響。他並指出，中國國家主席習近平所關注的，是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）能否在侵烏戰爭中達到目的。

海斯迪指中國和俄羅斯一樣是「擴張主義強權」，對此，澳洲必須要有所準備。他提到，澳洲政府正斥資2700億澳元（約新台幣5兆6000億元）充實國防，以便捍衛主權和保護人民。

另外，澳洲自由黨眾議員夏瑪（Dave Sharma）今天接受天空新聞訪問時指出，他相信假如中國武力犯台，將會遭遇其他國家介入，難度將會比俄羅斯入侵烏克蘭大得多。

夏瑪強調，台灣和烏克蘭的處境有著頗大差異，兩者是屬於「不同的範疇」（different category）。他舉例，美國總統拜登（Joe Biden）指派跨黨派資深代表團於3月1日訪問台灣，已顯示出美國的戰略利益所在。

夏瑪評估，假如台海爆發衝突，台灣將不會重演烏克蘭目前的遭遇。他相信，到時候各國介入台海的規模，將會比目前歐洲介入烏克蘭戰爭的規模大得多，中國要是對台動武的話，將會較俄軍入侵烏克蘭困難得多。