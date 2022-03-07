歐美傳出將禁運俄羅斯石油，引發國際油價大漲、全球股市暴跌，台股7日開盤一舉摜破半年線大關，恐慌情緒飆升卻引爆「多空勢力大戰」，指標「國民ETF」元大台灣50（0050）7日盤中零股湧現宣洩賣壓，同時出現大批搶短買盤逢低進場，推動0050零股量滾量僅半小時便累積百萬股巨量，創下火速破百萬零股的驚人紀錄，法人預期全天還有機會挑戰327萬股的歷史天量。

小資族7日展現「越跌越買」實力，0050零股交易暴衝，不僅半小時累積百萬股巨量，開盤後約一小時、接近10點更衝破200萬股，10點30分再累積近280萬股，相當於每半小時就多出約百萬零股的成交量，熱度驚人。也因多空買賣的需求都大，法人預期0050全天盤中零股將創紀錄，甚至不排除挑戰400萬股大關，再創台股ETF的零股表現。

台股7日遭到空方重擊，一開盤旋即重挫200點，在多方信心全面潰散，指數跌幅持續擴大到500點之上，台股ETF跟著交易爆量，其中本波不斷創量能紀錄的0050盤中零股再寫驚人表現，在買賣盤激烈交火下，0050盤中零股僅30分鐘便累積百萬零股量能。

以10點觀察，0050是唯一盤中零股破百萬股的ETF，市場高度關注，其次國泰永續高股息以80多萬股緊追，另同樣追蹤台灣50指數的富邦台50有約70萬股，再次是元大高股息、國泰台灣5G+皆有50至60萬股的交易量能。

集保結算所統計，近期修正投資0050的股東人數也不斷增加，上週0050的受益人數來到43.5萬人，再創新高，且連七周都成長，等於今年來0050每周的股東數都增加。上週0050股東人數在台股排名也晉升1名至第12名，領先兆豐金約42萬人的股東數。

法人分析，歐美討論禁運俄羅斯石油，恐進入市場最不樂見的悲觀情境，即在高通膨的壓力下，進一步限縮石油供給加劇通膨隱憂，近期市場已陸續下修股市評價，若通膨惡化勢必再增加股市波動，建議投資人布局應審慎評估自身的風險承受度，或善用避險工具提高投資組合的防禦力。