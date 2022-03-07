據新華社報導，美國國務卿布林肯6日在美國有線電視新聞網（CNN）新聞節目中說，美國正在與其歐洲盟友合作，共同研究禁止進口俄羅斯石油的可能性，以此作為對俄羅斯的新制裁措施。

台北時間7日，布倫特原油開盤暴力拉升，最高觸及每桶139.13美元，刷新2008年以來新高。

俄羅斯對烏克蘭軍事行動開始以來，美國以及西方國家對俄羅斯的制裁不斷加碼，但暫未涉及俄羅斯油氣出口。

對此，白宮不斷放出風聲，美國政府正在考慮削減從俄羅斯進口石油。美國國會兩黨議員也正在快速推進完全禁止進口俄羅斯能源的法案。

俄羅斯是全球主要石油出口國之一，美國能源資訊局資料顯示，美國2021年平均每月從俄羅斯進口超過2040萬桶原油和精煉石油產品，占美國進口液體燃料的8％。

如果針對俄羅斯油氣出口實施制裁，不但將嚴重影響全球原油市場，也將對美國國內能源市場帶來巨大衝擊。一些西方國家領導人擔憂，此舉可能觸發全球能源危機並導致俄烏衝突進一步升級。