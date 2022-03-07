香港男星余文樂於2017年與台灣女星王棠云結婚後，便定居台灣共同育有一對子女，而他也經常透過社群媒體分享私下生活及發表敏感話題而受到爭議。近日余文樂於個人IG的限時動態上PO出與吳建豪的合照，並寫下一段英文字，網友一看到後忍不住截圖嘲笑引起熱議。

余文樂5日於IG限時動態上PO出與吳建豪的開心合照，兩人除了在畫面中比出「V」的手勢，余文樂還在底部寫下「Love you bra」疑似將bro（兄弟）寫成bra（胸罩），引起香港網友瘋狂截圖轉發。香港知名英文網紅「馬米高MMG」也忍不住發文嘲諷「果然是好胸弟」。

隨後，目前已與老婆何蕊妮定居在台灣的香港男星杜汶澤，也在臉書粉絲團上曬出一張模仿照，並猜測余文樂應該是用語音輸入才會輸入錯誤，因為鍵盤上O與A的間隔遙遠，打錯機率相當低，最後他還不忘酸余文樂「咁愛國就咪撚講英文啦！」（這麼愛國就不要講英文）。

而這則引發爭議的限時動態雖已消失，但余文樂仍在深夜PO出「Brah」英語的解釋文是哥兒們的意思，可簡稱「Bra」，是用在交情很好的男性朋友之間，澄清自己並未打錯字。但余文樂在2017年時曾曬出薰香蠟燭的照片，當時就曾發生過他將「smell good」寫成「smile good」的糗事，如今又發生「胸」與「兄」事件，讓他再度於網路上掀起話題。