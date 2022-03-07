國道1號南向361.5公里近鼎金系統交流道7日凌晨0時發生一件車禍，雖然無人受傷，但翻車的駕駛人竟然請求警方幫忙找護身符。另一起車禍發生在國道1號北向345.8公里岡山路段，造成兩人輕傷。兩件車禍的駕駛人的酒測值均為零。

發生在國1南向的車禍，當時31歲王姓男子駕駛自小客車，因車輛操作不當，撞擊前方58歲黃男駕駛的自小客車，之後王男的自小客車翻覆在車道上。此事故幸無人受傷，但王男竟然請求警方找尋護身符，警方考輛天色昏暗與安全問題，沒有接受其請求，請王男自行尋找。

至於7日凌晨1時45分在國道1號北向345.8公里處的車禍，67歲賴姓男子駕駛小客車因未保持安全距離，撞擊前方56歲吳姓男子的小客車，吳男的車輛隨後停在內側車道，後方的29歲楊姓男子駕駛小客車閃避不及追撞吳男的車輛。此事故造成駕駛吳男與其車上乘客遭受輕微擦挫傷。

兩件車禍的肇事原因，仍待國道警方調查釐清。