蔡英文總統今天表示，政府將會在今年成立「數位發展部」，全力協助產業推動數位轉型，讓數位應用的優勢，帶動各個產業的創新發展；面對國際2050年淨零碳排趨勢，政府也將公布「臺灣淨零碳排路徑圖」，讓企業在全球供應鏈能夠持續占有關鍵地位。

蔡英文總統今天上午接見第15屆「國家卓越成就獎」、第6屆「國家傑出執行長獎」暨第39屆「國家傑出經理獎」得獎人表示，得獎人都是在各領域非常傑出的經理人，她要先恭喜大家脫穎而出，分別獲得「國家卓越成就獎」、「國家傑出執行長獎」，以及「國家傑出經理獎」。

她相信高階經理人們，面對疫情的挑戰，一定也做出許多因應作為，讓企業能夠繼續順利運作。在臺灣的經濟發展過程中，大家都是中流砥柱，她要對大家的貢獻，表達最高的肯定跟感謝。

蔡英文指出，接下來臺灣經濟要維持發展的動能，推動數位轉型是非常重要的策略，也是我們的工作。政府將會在今年成立「數位發展部」，整合各部會數位資源，全力協助產業推動數位轉型，讓數位應用的優勢，帶動各個產業的創新發展。

面對國際2050年淨零碳排趨勢、歐盟規劃採行碳邊境調整，以及國際大廠綠色供應鏈要求等挑戰，她說，政府將公布「臺灣淨零碳排路徑圖」，也會積極協助企業建立減碳能力，並且鼓勵投入綠色能源，讓臺灣企業在全球供應鏈能夠持續占有關鍵地位。

蔡英文承諾，政府會做企業最重要的後盾，也期待有高階經理人的支持和協助，一起讓臺灣拿出更亮眼的經濟表現。