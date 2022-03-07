北科大是負責技專院校招生的主委學校，但全國教師工會總聯合會今天指控，北科大公然將學習歷程以商品販售，每期收費6000元加上雜費2000元，嚴重違反招生倫理，他們要求教育部徹查，北科大也應該懸崖勒馬。

從今年起，考生升學要準備學習歷程檔案，而為避免變成軍備競賽，教育部再三強調學習歷程將以高中在校內能產出的成果為主，並多次發文給大專校院，不宜以學習歷程名義辦理具有金錢對價關係的招生活動。

全教總理事長侯俊良表示，他們近日接獲檢舉，北科大公然將學習歷程以商品形式販售，該校課程包括「備審資料與面試準備」、「書面備審資料設計」、「設計作品衝刺營」，均為5日課程，每期收費6000元加上2000元雜費，預計招收國二至高三學生，第一梯次3月13日開班。

全教總副秘書長張瓊方表示，外界一直擔心學習歷程檔案制度成為軍備競賽，變成有錢人玩的遊戲，因此一直呼籲大專校不能辦理需要參加者繳費的學習歷程活動。而北科大公然違反這個規定，營隊舉辦時間多於四技二專申請入學前、講師也怪名北科大單位，課程結束後也會取得印有北科大校長官銜的證書，已違反招生倫理。

全教總強調，負責整體技專校院招生策略研擬、協調的招策會，與負責招生事項執行的聯合會，均位於北科大校內，兩會的執行長均由北科大教授擔任，聯合會主委更明文規定由北科大校長擔任。北科大應是最了解111考招政策的學校，卻犯了這種低級錯誤。

全教總表示，北科大將學習歷程課程視為一塊賺錢的肥肉，忍不住咬一口，如果教育部不出面阻止，其他學校將跟進，這將造成考生軍備競賽，考招變革還走得下去嗎？

北科大回應，學校進修部推廣教育中心同仁在校內審核機制尚未完成之時，於後台誤將預備課程「國高中升學＆專長探索」上傳公告，課程名稱引起不必要的聯想與誤解。推廣教育中心3月3日發現程序錯誤後，立即從網頁撤除訊息、課程下架，內部並進行嚴正檢討。

教育部表示，將函請北科大研提檢討報告及懲處名單，並再次通函各校，應嚴守招生倫理守則，如確有招生不公情事，查證屬實，將予行政糾正並追回「選才專案辦公室計畫」經費補助款項，嚴重者並納入審查學校招生名額總量及相關獎補助款之依據。