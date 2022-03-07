台中市長盧秀燕到醫院探視傷者，並慰問傷者家屬。（馮惠宜攝）

房東囤積回收物釀惡火6死 盧秀燕：開罰過24次「罰不怕」

台中市中區興中街6日發生大火造成6死傷慘劇，台中市長盧秀燕上午到中國附醫探視仍在住院的傷者，她指出，民眾反應該建築房東在公共區域囤積回收物，連夜清查，台中市政府過去兩年已開罰24次，房東都有繳罰款，但屢罰不怕、屢勸不聽，去年12月警察局已經她依違反公共安全罪移送檢方偵辦。

盧秀燕表示，經過連夜搜救，搜救已告一段落，確定6位民眾死亡、並有6人受傷，目前6位死者已掌握一人身分，其他正在釐清身分並設法連繫家屬，6名傷者中有3人是輕傷已經出院，3人仍在住院治療。市府會開始對於傷亡者發放慰問金及急難救助金。

盧秀燕也說，這棟大樓台中市消防局去年對該大樓共進行3次消防檢查，去年3月檢查消防設備不合規定，要求限期改善，去年5月複查不合格部分已改善，去年9月第三度稽查由消防設備師逐項檢查消防設備申報合格，且依據住戶反映，此次火災時，大樓的火災警報跟火災設備有正常運作。

她也表示，經連夜清查，房東的確是喜歡堆置回收物，市府在去年及前年對他違反公共區域安全，一共裁罰24次，她絕大多數罰款都有繳，但因屢勸不聽、屢罰不怕，去年12月警察局有以違反公共安全罪將她移送檢方偵辦，昨天檢方也把他帶回針對該案進行偵辦，繼續調查起火原因。

台中市環保局表示，市府公權力針對該大樓每月大約執行強制清除2次，最近一次中區區公所與環保局於3月4日公權力介入強制清除完成一樓及公共區域堆置物清理，將垃圾及資源回收物清除。