俄烏戰事衝擊顯現，台股指數大跌失守17200點！美股及國際股市持續受到俄羅斯與烏克蘭戰事衝擊，上周五美股再度收低，且美股及歐股盤前期指持續下探，拖累今天亞股全面重挫，台股亦跳空開低，以17581.57點開出。

上周五失守600元關卡的台積電(2330)持續成為外資提款機，今天盤中股價下探575元，拖累半導體個股全面走弱，千金股世芯-KY(3661)盤中跌停，信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)、股王矽力-KY(6415)盤中股價重挫，上星期強勢的航運股也遭逢賣壓，萬海(2615)、長榮航(2618)等盤中股價走低，國際油價及原物料價格高漲，為台塑化(6505)股價帶來支撐，成為台股少數未受戰爭波及的權值股，鋼鐵類股亦有第一銅(2009)、中鴻(2014)、新鋼(2032)等逆勢走高，在俄烏戰事利空衝擊下，台股指數開低走低，失守17200點，截至11點05分為止，加權股價指數約17166.55點，大跌569.97點，成交量約2955.67億元；OTC指數為208.11點，下跌8.98點，成交量457.24億元。

今天盤中上市各類股全面下挫，其中以油電氣類股表現最佳，小跌0.08%，其次是鋼鐵類股及電纜類股，分別下跌0.58%及0.61%，表現較差者為電子零組件類股、觀光類股及汽車類股，其中電子零組件類股下跌4.87%，觀光類股下跌3.96%，汽車類股下跌3.61%；上櫃部分，表現最佳為鋼鐵類股、下跌1.08%，表現最差為半導體類股、下跌5.43%。

就技術面來看，上周全球股市受到俄羅斯與烏克蘭戰事牽動，台股也隨之波動劇烈，上周五加權股價指數以17736.52點作收，累計一周上漲84.34點，漲幅約0.48%，周K收帶上影線的小紅棒，日均量為3412.25億元，OTC收盤指數為217.09點，累計一周上漲2.28點，漲幅約1.06%，周K亦是帶上影線小紅棒，日均量657億元；受到俄羅斯及烏克蘭戰事對全球經濟衝擊持續惡化，今天台股跟隨亞股重挫，盤中一度大跌近600點，失守17200點；儘管近期台股隨美股反彈，指數一度觸及18000點，但台股指數自1月來高點逐次下降，形成下降壓力線，短期均線也橫梗在18000點，多重技術節點形成阻力，不易克服，雖然中長期均線仍處於上升趨勢，但今天台股指數因俄烏情勢急殺破底，失守17500點半年線，加重下探的壓力，短線恐將面臨17000點保衛戰。

分析師表示，烏俄衝突持續，美國、歐盟對俄羅斯祭出新一波經濟制裁，並擬於今日啟動第三輪談判，烏俄戰事及通膨持續干擾全球金融市場，仍須關注地緣政治風險引發的效應。

不過，儘管台股指數本周仍有下探風險，考量台股企業獲利良好，建議趁利空布局，著眼於長線趨勢，為俄烏之戰結束行情做準備；目前操作上建議選股不選市，謹慎選股，逢低布局，傳統產業龍頭股是法人共同偏好，可為基本持股，選股以航運股、塑化類股、PCB、記憶體、Server族群及高殖利率概念股為首選；電子股中，零組件為投信偏好，ABF可為代表，半導體固然是台灣競爭力的代表，但外資賣壓重點必須考慮，資金大者可做長線布局。