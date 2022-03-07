阿美族魏姓原住民2020年遭海巡署查獲，在花蓮港商港區自製浮具出海放網，使用漁具流刺網，採捕漁獲雜魚3尾及龍蝦3尾，交通部航港局裁罰10萬元，魏由律師提告主張是捕魚祭漁獵習慣請求撤銷裁罰，但台北地方法院認為不能以其原住民身分卸責，判決駁回。可上訴。

海巡署東部分署第一二岸巡隊在2020年7月25日上午7點多，在花蓮港商港區域内查獲魏姓原住民搭乘自製浮具出海放網採捕魚及龍蝦，經函送後，交通部航港局認定魏違反商港法規定，裁處10萬元罰鍰，魏不服，提起訴願，提起訴願經駁回後，提起行政訴訟。

魏委由律師主張，他是阿美族原住民，且來自於保存阿美族歲時祭儀、文化慣習以及年齡階層較為完整的里漏部落，他遵循阿美族年齡階級之社會制度，年年參與捕魚祭，持續維持阿美族之漁獵習慣，於捕魚節等歲時祭儀時亦負責帶領年輕階級學習漁獵。

魏表示，他依循部落之規範及文化生活，對於國家法制意識本較薄弱，且只有國中學歷，實難期待知悉商港法相關規定；他採捕水生物屬原住民基於傳統文化、自用目的，在原住民族地區依法從事之非營利行為，符合原民法規定屬依法令不罰之行為，請求撤銷裁罰。

台北地院認為，魏是採捕魚類專業人員，對於在花蓮港商港區域內海域搭乘自製浮具採捕漁類，有極大可能性將可能導致與花蓮港區域內船舶發生碰撞之重大危險，自應具高度之注意能力，他不能以其身為原住民而卸免其責，判決駁回請求。可上訴。