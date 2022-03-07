大陸全國政協委員、中國載人航太工程副總設計師楊利偉接受大陸央廣專訪，被問到未來普通人是否也可能進入太空站時表示，商業航太也是整個航太發展的一個大趨勢。從工程來講也希望能有更多不同性質的企業參與進去，這對整個行業的發展是一個很好的助力。從這個角度來講，將來普通人進入太空站是沒有問題的，只要資源允許，這應該不是一個很長遠的問題。

而進一步被問到是否可能在大陸「十五五」期間或10年內能實現？楊利偉更說，這是沒有問題的，它不是個技術問題，主要看需求。

據微信公眾號「中央廣電總台中國之聲」6日消息，今年按照計畫，大陸載人航太空間站工程進入空間站建造階段，將完成問天實驗艙、夢天實驗艙、神舟載人飛船和天舟貨運飛船等6次重大任務，全面建成太空站，實現首次6個航天器組合體飛行，首次太空人駐留達到6個月，首次實現2個乘組6名太空人同時在軌等紀錄。