1.1噸垃圾山現行！台中惡火害死6命 女房東妹妹拾荒塞爆大樓（中區柳川里里長蔡翠碧提供）

台中市興中街大樓火警釀成6死6傷，莊姓屋主的妹妹堆積在樓梯、電梯間的回收物被視為是阻礙逃生的原因之一。對此，台中市府表示，消防局在去年曾對該棟大樓進行3次消防檢查，環保局在近2年也對莊姓女屋主裁罰24件，最近一次則是在3月4日，一共清除1120公斤的雜物與垃圾。

台中市府指出，消防局於2021年對該棟大樓進行3次消防設備檢驗，其中去年3月時查出不合格，5月再複查時就已改善，9月的三度稽查則由消防設備師逐項檢查設備申報合格，此外，住戶亦表示此次火警時，大樓的火災警報系統有正常運作。

市府表示，莊姓女屋有堆置雜物的過往案例，早在先前接獲檢舉時，市警局於2021年12月依違反廢棄物清理法，將莊女依公共危險罪移送地檢署；且環保局近2年已針對莊女裁罰24件，均移送強制執行，最近一次則是在3月4日時，清除一樓與公共區域的物品，撤走大量的垃圾與資源回收物。

莊姓女屋主的妹妹長年拾荒，將大量的回收物堆積在大樓一樓與樓梯間，中市環保局本月4日才前往強制清除。（中區柳川里里長蔡翠碧提供／張妍溱台中傳真）

莊姓女屋主的妹妹長年拾荒，將大量的回收物堆積在大樓一樓與樓梯間，中市環保局本月4日才前往強制清除。（中區柳川里里長蔡翠碧提供／張妍溱台中傳真）

莊姓女房東的妹妹長年拾荒，將大量的回收物堆積在大樓一樓與樓梯間，阻擋出入動線。（中區柳川里里長蔡翠碧提供／張妍溱台中傳真）

環保局指出，本月4日下午共派出3車17人前往該棟大樓執行強制清除，一共清出2車的資源回收物共計660公斤，以及1車次的垃圾共計460公斤，合計清除1120公斤的雜物與垃圾。

中市環保局4日一共清走大樓囤積的約1.1噸的垃圾與回收物，公共空間才終於恢復整潔。（中區柳川里里長蔡翠碧提供／張妍溱台中傳真）

中市環保局4日一共清走大樓囤積的約1.1噸的垃圾與回收物，公共空間才終於恢復整潔。（中區柳川里里長蔡翠碧提供／張妍溱台中傳真）