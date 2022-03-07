薛姓女子邀請親朋好友加入LINE群組，誆稱可透過她代訂旅行團，價格比坊間業者優惠，詐騙親友，前年遭檢察官起訴後，她又另起爐灶繼續行騙500萬，台北地檢署7日再度依詐欺罪起訴她。

檢方調查，薛女過去招攬黃姓、柯姓、王姓同事及親友加入LINE群組，之後1人分飾薛女、「Sophia」二角，佯稱可透過在旅行社工作的「Sophia」取得較便宜旅遊行程或百貨禮券。

另薛女利用就讀國小的小孩同學關係，結識王姓女子，同樣在LINE群組裡一人分飾「旅遊主 姚」、「Tina姐」多角，佯稱可藉由他購得較便宜旅遊行程。

薛女再以「Tina姐」等假身分，自2016年起行騙，一開始被害人確有拿到旅遊行程，但直到2018年薛女周轉不靈，無法再假藉「Tina姐」名義提供行程，也無法退款，被害人才發覺受騙，估計薛女共詐得近500萬元，北檢2020年2月依詐欺罪起訴她。

不過，薛女被起訴後，日前又有2名被害人向檢警提告，薛女仍繼續詐騙，共詐得約500萬元，檢方今再依詐欺罪起訴她。