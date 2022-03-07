帆船賽是世界最大的賽事之一，在國際間擁有舉足輕重的地位，而台灣四面環海，擁有得天獨厚的地形優勢，有鑑於此，國內海洋休憩產業領頭羊的亞果遊艇（7566），拋磚引玉，為了推廣健康永續的海洋生活休閒活動，從去年起，亞果集團贊助台南西門實驗小學成立帆船隊，在今年全國青少年帆船錦標賽傳捷報，共獲2面金牌、3面銀牌、1面銅牌，為台南市帆船運動競賽創下佳績。

亞果7日表示，台南是優秀的海洋城市，在110年全國運動會，台南市即拿下25金23銀41銅，共89面獎牌，寫下縣市合併以來，總獎牌數最多紀錄，可見在運動賽事中相當具有淺力。

亞果說，今年全國青少年帆船錦標賽中，亞果帆船隊在樂觀暨雷射4.7型，都獲佳績，其中，更包辦樂觀型帆船女子組與樂觀型帆船國小女子組的冠亞軍，實力不容小覷。

亞果指出，亞果遊艇集團自去年起贊助西門實驗小學，成立亞果帆船隊，自小培育對帆船有興趣的學生，從國小至大學，提供選手發展的舞台，畢業後，也有機會在亞果集團旗下子公司樂活海洋學院任教職，讓選手們在帆船領域中，沒有斷層，並在產業鏈中得以銜接就業。

亞果說，自2020年舉辦國內大專院校帆船賽事後，將帆船推廣教育視為一種使命，期望透過集團力量，提供台灣帆船選手一個發展的舞台，在帆船賽的背後，除了透過帆船隊培訓和贊助計畫，也積極拓展學生的國際視野，去年與瀛海中學國際部合作，透過「校園航海王－海洋教育推廣計畫」的海洋教育課程，建立國際帆船認證培訓建構海洋教育的核心價值。

亞果表示，亞果遊艇集團除了對中小學展開贊助，與高雄科技大學合作的產學專班、與支援EMBA的帆船賽等計畫，皆致力於推廣全民海洋休憩生活風氣，發揮台灣海洋國家的優勢，讓在地選手在海上運動領域，逐漸發揚光大。