獨》台中大火燒出公安問題 高市府將「套房大樓」列下波清查重點 11:482022/03/07 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中惡火燒出出租套房公安問題，高市府緊急應變今午舉行專案會議，將「套房大樓」列為下波公安清查重點。（石秀華攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄「城中城」大樓去年10月14日發生遭人縱火案，造成46人不幸罹難，事件發生4個多月，殷鑑不遠，台中市大樓出租套房一把惡火釀6人罹難，大樓消防公共安全再度引起外界高度關注；高雄市府緊急應變，今午12時30分將在市府舉行專案會議，由副市長林欽榮親自主持，消防局、工務局、觀光局、警察局等相關單位均將與會；據了解，高市府將「出租套房大樓」列為下一波公安清查重點，以防悲劇再度重演。 正妹女主播魅笑做「入教儀式」 手擺胸前網重點全放錯 早預感會出事！7層樓隔41套房 台中昔偷情飯店今惡火釀6死 #大樓 #出租套房 #城中城 #高市府 #重點 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市民宅大火6死6傷慘劇 目睹民眾驚恐：好奇怪，多樓層同時燒起來！ 03:172022/03/07 社會 觀察者網》俄軍兵臨基輔，世界再一次站在十字路口（晨楓） 10:502022/03/04 海納百川 台中大火6死 消防局曝大樓全堆雜物：沒有延誤搶救 11:012022/03/07 社會 台中民宅大火2住戶「站鐵窗」待援 女子獲救後狂抖喊：好冷 20:162022/03/06 社會 台中35年老建築遭祝融奪6命 火噬頂樓違建畫面曝光 22:442022/03/06 社會 畫面曝光！台中大火3樓噴火舌冒濃煙 隔壁婦人淡定喬衣服 00:192022/03/07 社會 城中城悲劇再上演 台中集合住宅火警 6死6傷 04:102022/03/07 社會新聞 台中大火釀6死6傷 鄰居痛斥屋主做回收卻「挑戰環保」 09:032022/03/07 社會 台中集合住宅火警釀6死 民進黨團批盧秀燕承諾跳票 11:182022/03/07 政治 不斷更新》俄羅斯宣布停火 開放人道走廊 07:532022/03/05 國際 房市亮點－桃園房市 桃捷綠線八德兩站點 買氣旺 04:102022/03/05 產業．科技 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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