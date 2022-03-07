高雄「城中城」大樓去年10月14日發生遭人縱火案，造成46人不幸罹難，事件發生4個多月，殷鑑不遠，台中市大樓出租套房一把惡火釀6人罹難，大樓消防公共安全再度引起外界高度關注；高雄市府緊急應變，今午12時30分將在市府舉行專案會議，由副市長林欽榮親自主持，消防局、工務局、觀光局、警察局等相關單位均將與會；據了解，高市府將「出租套房大樓」列為下一波公安清查重點，以防悲劇再度重演。