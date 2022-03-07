俄烏戰爭開打迄今，戰情膠著，國際間開始有人奔走調停，但普丁重話警告西方國家，勿於烏克蘭設立禁航區，否則將被俄方視為「參戰」，會對歐洲與全世界帶來災難性後果。雄三飛彈前總工程師張誠今(7日)接受港媒訪問時表示，每場戰役勝敗，主要看「制空權」在誰手上，只是現在各種假訊息充斥，制空權也沒有在烏克蘭，只能說俄羅斯軍事上沒有居下風，加上俄國真正大規模地面部隊也沒有全數出現，顯示俄國策略還是「打打談談」。

根據《中評社》報導，張誠分析，從俄烏戰爭開始，有兩個層面可以觀察，第一、強國的鄰國是沒有敵國；第二、西方國家的姑息主義，拜登說美國不會出一兵一卒，包括美國與北約國家也沒有出兵聲援烏克蘭，只有提供武器軍火。但他認為，西方國家提供軍火真的有助於烏克蘭抵抗俄軍，問題是要考慮武器操作銜接，最好是烏軍正在使用的軍火武器，戰機有沒有足夠飛行員？且沒有事先學會武器操作，也無法發揮效果。

另外，張誠分析，俄烏戰爭最大疑點，恐怕是俄國空軍主力為何還未掌握烏克蘭制空權？如果俄羅斯一直是空戰優勢，烏克蘭早就被打扁，很多資訊不完整，不能誇大誰的軍隊強？誰的軍隊弱？從美國智庫(ISW)顯示，只能說，俄羅斯軍事上沒有居下風，是否居上風？還是要看制空權在誰手上。