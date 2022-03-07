總統蔡英文3月1日才向工商團體保證供電穩定，但3月3日卻發生全台大停電，產業界已傳出擔憂與不滿的聲音，認為政府應該重新檢討能源政策。新北市長侯友宜今（7）日表示，國家是以外貿、商業為力，穩定的供電讓產業永續發展，讓人民民生用電毫無憂慮，這是政府必須負起的責任。1年停3次電，不能只有一句話「人為疏失」，更不是只保證1年不會再發生，政府應該保證永續穩定供電。

侯友宜說，政府的責任絕對要對能源政策做好萬全的準備，要不斷去調整路線，更重要要坦然面對我們現在供電不穩定或缺電的問題，要很清楚的告訴民眾，負起所有的責任，這才是政府應有的作為。

媒體追問侯友宜如何看待民進黨稱「停電不等於缺電」，侯友宜說，不管是停電也好缺電也好，都是政府的責任，民眾不能稍有電力不穩定，產業更不能沒電，這些對我們的傷害都非常大，所以政府面對能源問題一定要很清楚。

侯友宜強調，最近這段時間1年停3次電，不能只有一句話就是「人為疏失」，更重要是面對電力的結構，好好提出整個產業能源政策，以及讓人民用電能安枕無憂，這才是政府應該做的。

此外，經濟部長王美花在立法院保證，未來1年不會再發生像同樣情況，媒體問侯是否相信王美花能做到。侯友宜重申，政府的責任就是把能源政策跟方向說清楚，更重要的要穩定地提供供電，不是1個人下台或找最基層做為代罪羔羊，更不是只有保證1年，政府應該永續保證穩定的供電而不缺電，讓能源發展跟產業和人民的利益，能夠永續的走下去，這才是負責任的政府。

侯友宜強調，如果政府沒有辦法保證永遠不缺電，這政府就要好好去檢討自己，我們的能源政策是不是有問題了。