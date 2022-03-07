南亞科(2408)公布今年2月營收64.33億元，月減5.00%、年增11.09%，創近11個月低點，仍寫同期新高；累計合併營收為132.05億元，年增16.63%。DRAM市場預計在今年上半年持續調整，跌幅逐步縮小，今年第二季將有逐漸復甦的機會，但南亞科已達目標價，因此本土投顧法人建議中立。

南亞科目前沒有太多的庫存，產出增加有限下，預估第一季bit growth shipment與上季持平。第一季原本就屬消費性電子產品的相對淡季，恐將導致利基型DRAM需求較為疲軟，預估第一季利基型DRAM價格仍有壓力。預估南亞科第一季稅後EPS達1.51元。

DRAM市況持續小幅修正，ASP仍有下跌的空間，但供應商庫存水位相對健康，合約價跌幅已較去年第四季收斂，現貨價也陸續起漲，預估南亞科2022年EPS為7.30元。目前來看，預計DRAM市場在今年上半年持續調整，跌幅逐步縮小，OEM端DRAM庫存去化告一段落，報價可望於第二季築底反彈，將有逐漸復甦的機會，加上供應鏈長短料下半年可望逐步緩解，南亞科營運有望將逐季向上，股價同步表態可期。但南亞科已達目標價，因此法人建議中立，認為股價78元有撐、96元仍有壓。

受到美光暴跌逾8%、外資再度轉賣超，以及大盤頹勢，內資連買力挺仍不敵空軍下，周一股價大跌逾6%，短均盡失。