國家住都中心於新北市樹林區推出「樹德安居」社會住宅新建統包工程，委託專案管理、監造及耐震特別監督技術服務案，即日起正式公告上網招標至2022年4月6日止，歡迎廠商踴躍投標。

「樹德安居」社宅共有A、B兩宗基地，面積計約2,573坪（0.85公頃）。本案基地位於樹林區大安路與文化街交叉口，A、B基地隔文化街南北相望。「樹德安居」社宅基地面向山景樹景，極富自然生態機能。本案鄰近捷運萬大樹林線二期、台鐵樹林火車站及附屬商圈、區公所、醫院等公共設施，為行政區中心，生活機能便利。

本案規劃老、幼世代間融合服務，將納入日照中心及托嬰中心，建立適宜全年齡居住的社區環境，照顧不同世代族群，讓居民可以安心成家立業。

國家住都中心為加速推動工程，已完成後續統包工程招標文件草案，本次勞務採購案決標後立即接續進入統包工程招標階段。新北市樹林區「樹德安居」社宅專管、監造及耐震特別監督勞務採購招標文件已公告於國家住都中心網站採購專區，歡迎廠商踴躍參與投標，共同加入社宅國家隊的行列。