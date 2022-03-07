總統蔡英文今（7）日接見第15屆「國家卓越成就獎」、第6屆「國家傑出執行長獎」暨第39屆「國家傑出經理獎」，她強調，將全力協助產業推動數位轉型，讓數位應用的優勢，帶動各個產業的創新發展；面對國際2050年淨零碳排趨勢，政府將公布「台灣淨零碳排路徑圖」，也會積極協助企業建立減碳能力。

蔡英文感謝中華民國企業經理協進會多年來的努力付出，尤其是在疫情期間，仍然運用數位和遠距的方式，完成了獎項的選拔，更繼續開辦高階經理人的進修課程。

她表示，高階經理人面對疫情的挑戰，一定也做出許多因應作為，讓企業能夠繼續順利運作。在台灣的經濟發展過程中，大家都是中流砥柱，她要對大家的貢獻，表達最高的肯定跟感謝。

蔡英文指出，接下來台灣經濟要維持發展的動能，推動數位轉型是非常重要的策略。政府將會在2022年成立「數位發展部」，整合各部會數位資源，全力協助產業推動數位轉型，讓數位應用的優勢，帶動各個產業的創新發展。

而面對國際2050年淨零碳排趨勢、歐盟規劃採行碳邊境調整，以及國際大廠綠色供應鏈要求等挑戰，政府將公布「台灣淨零碳排路徑圖」，也會積極協助企業建立減碳能力，並且鼓勵投入綠色能源，讓台灣企業在全球供應鏈能夠持續占有關鍵地位。

蔡英文重申，政府會做企業最重要的後盾，也期待有高階經理人的支持和協助，一起讓台灣拿出更亮眼的經濟表現，並再次恭喜大家獲獎。