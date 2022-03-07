煙波飯店集團宣布，「煙波早堂」與米其林必比登推介名店「大橋頭老牌筒仔米糕」及「小王煮瓜」合作，齊力打造富人情味的懷舊早餐企劃「好飯配好湯！」，並於集團旗下六館飯店供應，讓旅客在品嘗時能透過味蕾勾勒台灣早期的飲食脈絡，彷彿穿越時空，在專屬的食肆中盡情探索古今的文化交融。煙波早堂即日起至5月31日期間分為兩個波段進行，兩大名店皆於每周六日一早餐時段供應，讓旅客只要入住煙波即能享受飄香半世紀的傳統美味。

煙波集團自2020年推出全新品牌早餐企劃「煙波早堂」，主打蘊含故事性的在地化早餐，蒐羅台灣飲食之最，藉由煙波主廚別具匠心的巧思，以多元樣貌在煙波飯店的早餐盛宴完美呈獻。

早期台灣社會生活不易，直至社會條件開始豐裕後，逐漸形成結合當地食材的海島飲食，至此巧食文化興起，其又以地域特色及庶民生活為發展主軸，琳瑯滿目的道地小吃如雨後春筍般聳立在街頭巷尾。此次合作品牌「大橋頭老牌筒仔米糕」即是其一。筒仔米糕軟中帶Ｑ，入口充斥肉燥香氣，淋上特製甜辣醬後，微甜的口味結合濕潤可口的糯米飯，越嚼越香。另一品牌「小王煮瓜」則主打清爽湯品「清湯瓜仔肉」，現打魚漿包裹醃漬豬腿肉，手工型塑後紛紛投入大鼎中，再與花胡瓜醬汁清煨的大骨湯慢燉，彈牙的赤肉魚羹與清甜高湯一同翻滾流轉，成就一碗在地人記憶中的好湯。

「大橋頭老牌筒仔米糕」即日起至4月18日於煙波飯店六日一早餐時段供應，除了好飯，煙波主廚也以各館在地食材研製獨門好湯，其中花蓮館「富里金針排骨湯」金針花口感爽脆，與濃郁的排骨高湯層次交織、尾韻甘甜。台南館的「關廟鳳梨苦瓜雞湯」放入名產關廟蔭鳳梨，酸甜和著苦瓜及仿土雞的甘醇，開胃爽口！另新竹湖濱館「客家酸菜豬血湯」、蘇澳四季雙泉館「海鱸飛虎魚丸湯」、宜蘭館「蒜味肉羹湯」與花蓮太魯閣-沁海館「原民樹豆勇士湯」，各具當地特色，值得饕客期待。

「小王煮瓜」則於4月23日至5月31日六日一早餐時段接續登場，以「清湯瓜仔肉」搭配主廚烹調的飽腹好飯：新竹湖濱館「客家梅干肉燥飯」選用客家梅干菜，口味鹹香超涮嘴！宜蘭館「芋頭鴨香飯」將宜蘭五農米、芋頭及油蔥一同翻炒，扒上一口令人欲罷不能！另花蓮館「麻香野豬飯」、蘇澳四季雙泉館「香蔥鯖魚拌飯」、台南館「古早味割稻飯」及花蓮太魯閣-沁海館「鬼頭刀藜麥飯」，其食材亮點透過主廚的廚藝精準展現，一套好湯配好飯，讓旅客在煙波感受復刻的懷舊好味。

「煙波早堂，好飯配好湯！」分為兩個波段於即日起至5月31日每周六日一早餐時段供應，本次合作的米其林必比登推介兩大名店以「家與傳承」為信念，致力延續幸福的簡單滋味，與煙波早堂發掘料理根本、傳遞在地飲食文化的精神相互謀合，以此為合作契機，為旅客呈獻令人難忘的沉浸式早餐體驗，希望讓旅客在每次的停留寫下深刻美好的旅宿記憶。