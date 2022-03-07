國內今起縮短入境檢疫天數為10天，但近期國際疫情仍嚴峻，我國是否能防範境外移入個案帶來的衝擊？專家認為，對於境外移入個案不應再拘泥於「確診數」，應詢問2個重要資訊「打疫苗了沒？」「是否曾經感染過？」來評估其風險；未來針對我國邊境鬆綁的評估，亦應以「群體免疫程度」為基準，群體免疫程度高的國家，可採取較寬鬆的檢疫措施。

過去一周境外移入個案數仍維持在每天40到72例之間，今起開放縮短入境檢疫天數，是否會再為國內疫情帶來衝擊？中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬認為，國內採漸進式開放是正確的，先從14天縮短為10天，不能一下子就完全開放，以近期境外移入人數來說，加強版集中檢疫所量能還可以接受，而邊境鬆綁後確實需要密切注意，至少要觀察1個月，再考慮是否再縮短檢疫天數，不能一下子開放太多。

黃高彬指出，韓國一天增加20多萬例病例創新高，而香港每天確診數破萬，尤其疫情從20幾家養老院擴散到500多家，追根溯源都和境外移入疫情有關；尤其香港因為醫療收治量能不足，近期準備蓋4個方艙醫院，但台灣沒有本錢承受這些，務必引以為戒。

近期國內境外移入數仍多，台大公衛學者陳秀熙認為，不能單看個案數字高低，而是要了解兩個重要資訊：「打疫苗了沒？」「是否曾經感染過？」針對不同個案評估其對社區疫情的影響力多寡，無論是入境檢疫或隔離，時間太短恐造成社區感染，時間太長又可能占用過多醫療量能，需要在這兩者之間取得平衡。

過去台灣將部分地區列為「重點高風險國家」，採取較嚴格的入境檢疫措施，陳秀熙認為現今已不適用，應該修改過去的觀念，對於境外疫情的評估不能單看確診個案數，應該將全球各國依「群體免疫程度」分級為高中低，針對群體免疫已達8到9成的國家，可考慮進一步縮短入境檢疫天數。

陳秀熙指出，歐美國家雖然確診數仍多，但已經越過自然感染的高峰期，開始進入群體免疫階段，有機會在4月中旬到5月之間趨於平穩；而亞洲國家疫情目前還在起伏，預計會持續到6月，屆時台灣邊境才有可能全面解封。