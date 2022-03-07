今日鋒面通過，北台灣水氣增加，基隆天氣陰雨綿綿，位在市區田寮河富狗橋出現奇異現象，有市民眼尖發現，狗雕像頭上多了反光錐，如同戴上雨帽，引起路過民眾關注。

基隆前市長李進勇20年前推動改建計畫，在田寮河增設2座橋樑，全段總計12座，當年進行命名活動，由12生肖勝出，並陸續在橋頭加蓋生肖雕像，由東向西依序為財鼠橋、旺牛橋、福虎橋、玉兔橋、祥龍橋、銀蛇橋、寶馬橋、吉羊橋、美猴橋、金雞橋、富狗橋、喜豬橋。

今天上午基隆飄起小雨，有市民行經富狗橋時，發現狗雕像和以往有所不同，仔細一看，驚見狗雕像的頭上多了反光錐，搭上陰雨綿綿的天氣，如同戴上雨帽、聖誕帽，逗趣景象引起民眾前往拍照。

基隆市警察局表示，雕塑非特定人士，且惡作劇行為並未破壞雕塑本身，也沒噴漆等問題，應由基隆市政府權責單位前往勸導，並呼籲民眾不要惡搞公共雕塑；基隆市政府指出，目前上不知誰把反光錐套在狗雕像的頭上，無傷大雅，接獲通報後已於10時38分派員前往取下。