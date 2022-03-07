日系外資針對群聯(8299)出具最新研究報告，認為NAND供應趨緊程度出乎預期，加上日本KIOXIA(鎧俠)以WD(威騰)的汙染事件影響將在第二季發酵，故重申群聯買進評等、目標價由585元調升到600元。

群聯去年第四季毛利率落在28.4%，優於日系外資預估的27.8%，但低於市場預估的29.6%，每股盈餘9.19元，也優於日系外資預估的8.28元。

群聯2021年全年營收達625.57億元、年成長29%，創歷史同期新高；全年毛利190.9億元、較前年同期成長達56%，創歷史同期新高，累計全年每股盈餘為41.34元，為歷史次高；全年整體毛利率達30.53%、年成長5.23個百分點，寫下歷史新高。

日系外資表示，今年上半年考慮到全球NAND供應已經趨緊程度出乎預期，群聯對於營運前景持續維持積極，故重申群聯買進評等、目標價由585元調升到600元，並將其今年盈利預估提升4%。

日系外資表示，儘管終端市場仍有不確定性，但預計群聯上半年每股盈餘仍將優於預期、落在20-25元。另外，群聯預計日本KIOXIA(鎧俠)以WD(威騰)的汙染事件對NAND產業的衝擊將落在第二季，主要是因為NAND的晶圓生產週期約2~3個月。