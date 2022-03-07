俄烏衝突已進入第12天，國民黨前副祕書長蔡正元表示，烏克蘭是一個歷史短到不行的國家，而烏克蘭東部從2014年爆發頓巴斯戰爭以來，有1萬多俄羅斯人被烏克蘭殺害，隨後俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）才找到出兵的理由，俄烏衝突就此爆發。

蔡正元在臉書表示，烏克蘭是一個歷史短到不行的國家，其前身「烏克蘭蘇維埃社會主義共和國」是在1917年才成立，而在這之前烏克蘭大部分地區都屬於波蘭的殖民地；1945年在共產黨主導下，原先被波蘭統治的西烏克蘭地區被併入烏克蘭共和國，還幫烏克蘭爭取到聯合國席位，最後烏克蘭與俄羅斯一起成為蘇聯的加盟共和國。

蘇聯在1954年為慶祝烏克蘭與俄羅斯「統一」，將原屬俄羅斯的克里米亞改隸為烏克蘭，所以現在的俄羅斯人認為，當初是因統一才將克里米亞給烏克蘭，既然烏克蘭如今選擇獨立又反俄，將克里米亞還給俄羅斯是天經地義。

直到1991年蘇聯解體後，烏克蘭和俄羅斯都從蘇聯獨立出來，烏克蘭境內的烏克蘭人與俄羅斯人之間爆發的統獨衝突越發激烈，2013年烏克蘭更發生暴動和政變，烏克蘭的獨派上位後利用國會優勢通過許多「納粹式的法律」，藉以鎮壓烏克蘭境內的俄羅斯人，如只能說烏克蘭話，不准說俄語之類的規定。

而烏克蘭境內的俄羅斯人認為，當初烏克蘭是他們用鮮血和生命創立的國家，如今烏克蘭人卻恩將仇報，因此尋求俄羅斯介入並推動克里米亞獨立，烏克蘭東部的另外2個俄羅斯人居多的頓巴州斯、盧甘斯克州也跟進宣布獨立，最終才在2014年爆發頓巴斯戰爭。

蔡正元說，頓巴斯這場統獨戰爭已經打了8年，烏克蘭在該地區殺害超過1萬名俄羅斯人，但西方國家幾乎不吭聲，且烏克蘭還派出最有戰鬥力的烏克蘭納粹民兵進攻烏東，被普丁逮到機會指控烏克蘭政府是由納粹所控制。

除此之外，烏克蘭政府因怕俄羅斯派兵，積極想加入北約、引進美國的核武器對抗俄羅斯，同樣成為普丁真正出兵的理由之一，俄烏衝突才就此爆發。