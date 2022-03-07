去年受到疫情等多因素影響，全球傳出所謂「晶片荒」，大陸官方也是嚴陣以待。大陸國家發展改革委副主任林念修今在記者會上表示，當前經濟運行的內外部環境仍然複雜多變，保持產業鏈供應鏈安全穩定還面臨不少困難挑戰，今年將重點解決「晶片荒」問題。

綜合大陸媒體報導，林念修指出，持產業鏈供應鏈安全穩定，是構建新發展格局的戰略要求，事關國家長遠發展和長治久安。當前經濟運行的內外部環境仍然複雜多變，保持產業鏈供應鏈安全穩定還面臨不少困難挑戰，做好今年工作需要付出艱苦努力。下一步，國家發改委將會同有關部門扎實推進保鏈穩鏈工作。

林念修說，要持續補齊短板弱項。按照「木桶」理論（Barrel Theory），短板決定容量。重大產業短板，往往就是經濟健康發展的瓶頸制約。發改委將聚焦國計民生、戰略安全等關鍵領域，緊盯「卡脖子」薄弱環節，將啟動一批產業基礎再造項目，突破基礎領域短板弱項，夯實產業鏈供應鏈基礎。

林念修還稱，要持續鍛造長板優勢。一方面，在改造提升傳統產業中鍛長板，將加快實施製造業核心競爭力提升五年行動計畫，打造重點領域全產業鏈競爭優勢。另一方面，在培育新興產業鏈中育長板，把握前沿領域發展先機。

此外，林念修也表明，保持產業鏈供應鏈穩定，暢通經濟循環是關鍵所在。當前，要著力解決汽車等製造業領域晶片短缺問題。去年因為多種因素的影響，晶片在全球一度出現了供應短缺，這個問題今年將重點加以解決。

而林念修還稱，要持續深化開放合作。支持跨境電商和海外倉發展，促進外貿產業鏈供應鏈高效運轉。提高利用外資品質，鼓勵外資企業加大高端製造和高技術領域投資，支持外資研發中心創新發展。高品質實施RCEP等區域貿易協定，用好各類多邊機制，構建互利共贏的產業鏈供應鏈合作體系。

最後，林念修提醒，要持續強化風險防範。建立產業鏈供應鏈風險監測體系，完善風險研判和預警處置機制，提升風險識別、精準處置能力，壓緊壓實各方責任，力爭做到風險早發現、早報告、早研判、早處置，切實保障產業鏈供應鏈安全穩定運行。