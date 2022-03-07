台中市中區興中街一棟7樓高集合住宅，6日發生6死6傷的火災悲劇。當地柳川里長蔡翠碧今天說，整棟大樓全由69歲的莊姓女房東持有，分隔多間套房出租，但她長期把資源回收物塞滿樓梯間屢勸不聽，還曾去法院告環保局3次，調解委員會曾找她去調解都不去。

住在附近的陳小姐說，莊婦的房租最便宜一個月才3、4000元，但空間都不大，內部有41間套房，她住在這附近30多年，提醒她不要再做資源回收，但屢勸都不聽，里長也不斷提醒她不要再回收，地下室也填滿回收物，不應為了自己的私利害他人賠上性命。

陳小姐指出，莊婦靠做資源回收賺很多錢，她有錢就存起來，這間房子她自己回收賺起來的，她自己隔成套房再租給別人，套房已改了4、5年，自己很有錢，但很少與子女有往來。

環保局說，該局於去年及今年共前共強制清理13次，每次動員清潔人員10餘人、花費1-2小時不等，一樓常堆放資源回收物造成髒亂，清潔隊積極處理近一年開立11幾次罰單，其中9件已移送強制執行，另外2件催繳中。中西區清潔隊最近一次於3／4日才完成一樓及公共區域代履行強制清除，將垃圾及資源回收物清除。