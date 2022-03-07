女星賈永婕不但擁有美麗臉蛋與高挑身材，且個性非常開朗活潑，在演藝圈多面向發展，不但受到觀眾喜愛，在圈內也有著好人緣，她與德杰建設少東王兆杰結婚後，重心多放在家庭與自己創立的婚紗公司上，但其實當年在演藝圈，賈永婕曾主持過多個節目，也有過戲劇經驗，她今天就翻出當年主演的《吉祥如意年年來》劇照，坦言多年來不敢看自己演的戲，且在劇組時「每天都很痛苦」。

這些年賈永婕較為人所熟知的，多為經營婚紗店有成，私下跟老公過著甜蜜的生活，去年台灣疫情嚴峻期間，她帶頭捐贈HFNC、PAPR等醫療器材給前線醫護人員，並積極對政、商、演藝圈友人募款，甚至親力親為在全台送交器材以及便當，暖舉感動全台，被封為「抗疫女神」。

當年賈永婕還將重心放在演藝圈發展時，身為藝人她亦拚出漂亮成績，今天賈永婕在臉書貼出2000年演出古裝劇《吉祥如意年年來》時的劇照，這也是她人生第一部且唯一一部戲，賈永婕坦言23年來從沒看過自己主演的這部作品，「失憶症很嚴重什麼都不記得」，如今看了快笑死，「好高大的新娘子啊哇哈哈哈，戴那個鳳冠應該有200公分啊，還有我快要比監牢高了啦，然後獄卒都比我矮我可以直接劫獄吧？」。

賈永婕笑呼：「當年到底誰這麼有勇氣要用我當八點檔女主角，我連什麼是三機運鏡都不知道」，吐露當時天天都過得很痛苦，「每天都被導演罵好玩的！…很後悔為什麼要自不量力來演戲」，但她當時其實很認真在揣摩女主角溫柔婉約的特質，只是還是無法了解怎麼演比較好，「我明明就適合郁方的三八姐姐角色！」，唯一慶幸每天都有宵夜可以吃，但網友們看了卻覺得她在劇中造型很美，最神奇的是「隔23年，你都沒啥變，這才厲害」、「一樣美麗都沒啥改變」，真的有夠凍齡。