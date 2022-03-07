疫情趨緩，3月起將逐漸放寬防疫規定，百貨業者信心大增，中友百貨3/10起推出周年慶活動，宣告預購活動全面開跑，大手筆砸下近2億元的促銷預算，推出全館滿仟送佰、4波獨家會員禮、信用卡刷卡滿額禮等多項促銷優惠，30周年慶業績目標18.35億元，年增7.7％。中友百貨副店長陳俊華表示，今年迎接30周年為感謝顧客支持，豪禮狂加碼，推出39枚999.9純金金幣天天抽、KYMCO電動機車驚喜抽，以及特斯拉電動汽車壓軸抽，消費者只要於活動期間，持中友APP於百貨店內及中友購物網不限金額消費，即可獲得一組幸運號碼，有機會將豪禮帶回家。陳俊華表示，自新冠肺炎疫情發生以來，中友全體同仁團結同心積極防疫，很高興疫情逐漸趨緩，防疫規定漸漸放寬，對於即將到來的30周年慶活動有很大的助益。中友百貨成立至今已滿30周年，經過許多風雨的考驗，目前仍然穩健經營，針對30周年慶活動，中友推出許多優惠的贈獎以及特別企劃，除對消費者有實質的回饋外，也希望藉由特別企劃活動，喚醒消費者對於中友30年來的美好回憶，感謝消費者陪伴中友百貨30年。 中友30週年慶將於3/10開放全面預購，首波活動到4/6，大手筆投入1.9億元促銷預算，最高回饋率高達22％。3/10～4/6推出滿仟送佰、持中友APP不限金額消費，即可參加KYMCO電動機車驚喜抽（市價88,800元，共2名）；3/10～4/17推出「30th紀念金幣天天抽」，活動期間持中友APP不限金額消費即可獲得1組幸運號碼，每天抽1名可獲得市價2.5萬元純金999.9紀念金幣；3/10～5/9活動期間，持中友APP不限金額消費即可獲得1組幸運號碼，可參加特斯拉壓軸抽，市價約165萬元的Tesla Model 3特斯拉電動汽車！中友百貨表示，今年會員禮特別與知名戶外休閒品牌「歐都納」聯名推出4波OUTDOOR系列會員禮，只要持中友APP或中友家族卡，單筆消費滿1,299元即可兌換乙份。