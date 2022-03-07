龍蝦控看過來！台北喜來登飯店自助餐廳「十二廚」推出龍蝦無限暢食的「龍蝦狂熱日」引起熱烈迴響，特別加開周一場次。4月27日前每周一、三午晚餐限定供應8款龍蝦異國美饌，嚴選肥美的波士頓龍蝦，打造新加坡辣炒龍蝦、龍蝦海鮮燉鍋、蠔油上湯龍蝦、叻沙龍蝦湯、松露櫛瓜龍蝦沙拉等誘人美味。此外，3月31日前每周六日「豪華下午餐」餐期期間，享受媲美正餐的頂級海陸料理外，更大器加碼「每人半尾龍蝦吃到飽」，滿足饕客們對龍蝦的強烈渴望。

年後餐飲業轉淡，台北喜來登以國人趨之若鶩的波士頓龍蝦刺激買氣，「十二廚」推出的「龍蝦狂熱日」訴求讓消費者以原餐價即可加碼享用無限供應的龍蝦料理，各餐檯呈現一系列日、義、粵、南洋等異國美味，包含沙拉區「松露櫛瓜龍蝦沙拉」與「洋芋龍蝦沙拉」，日式餐檯「和風蝦卵龍蝦海苔捲」與「龍蝦細卷」，熱食麵點區「新加坡辣炒龍蝦」、「龍蝦海鮮燉鍋」與「南洋叻沙龍蝦湯」，以及由專人服務取餐的「粵式蠔油上湯龍蝦」（本料理每位現取一份），甜點區更獻上外型吸晴的「龍蝦造型麵包」與「龍蝦造型餅乾」，滿足對龍蝦的炙熱喜愛。

「十二廚」甜點百匯區，全新打造的七層雙色巧克力噴泉，濃醇巧克力醬沾裹上水果、棉花糖等一同品味。更推薦熱熔岩巧克力蛋糕、焦糖肉桂捲、可頌鬆餅等現做甜點、熱烤糕點及甜品。防疫不鬆懈，「十二廚」餐廳貼心提供全自動手套機服務，減少多人接觸風險，服務團隊每日量測體溫、配戴口罩製作餐點與服務，館內更設置多重防疫措施，讓賓客們安心無虞地享用餐點。菜色內容依季節食材進行變動調整，實際菜色依現場供應為主。