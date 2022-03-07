現代人生活步調緊湊、飲食不正常，即便身形看起來不胖，但是體脂高得嚇人！營養師劉怡里透露，日前有一位身形稍嫌纖細的20多歲女子，前來看減重門診，讓她十分錯愕，直到看了對方的抽血報告，驚見體脂肪高達33％，讓她忍不住禁呼「隱藏的疾病才是恐怖！」

劉怡里在臉書粉專透露，在減重門診遇到一位20多歲的社會新鮮人，「我看看她的體態，外觀瘦瘦的，對，是瘦的！身高165公分體重50公斤，根本沒有她說的肥胖問題。」後來對方表示學生時期有打籃球，但是上班後根本沒時間運動，不僅外食比例增加，體重也直線上升，體脂肪更來到33％，抽血報告顯示血糖值有問題。

劉怡里指出，近年來常在減重門診遇到不少外觀看起來不胖，但是生化數據有問題的年輕人，「這現象反映出現代人其實無形中吃入高糖、高油的餐點，或是點心而不自覺，或是平日吃很少，假日常常犒賞自己吃大餐」，所以才會造成外觀纖瘦，但是體脂肪或是血脂與血糖都開始陸續有問題。

劉怡里特別列出了「隱藏性高油高糖高鹽」的餐點：

▍麵攤：三角油豆腐、肝連肉、豬皮、羹麵、貢丸湯。

▍滷味：百頁豆腐、油炸豆皮、豬大腸、泡麵。

▍自助餐：炒茄子、三杯雞、蜜汁雞腿、麻婆豆腐、炸鱈魚排、附贈冬瓜茶。

▍便利商店：熱狗、炒飯、炸雞翅。

▍點心：紅豆／奶油餅、蔥油餅、花生豆花湯、堅果塔、豬肉乾、檸檬類飲料。

最後劉怡里提醒，想要擁有健康的體態，除了外觀胖瘦之外，還要進一步了解食物中油和糖的比例，這些都會影響未來生化數據。她也從臨床上觀察到，減重的人因為平常三餐吃太少，膳食纖維或是澱粉不足，導致飢餓感上升，餓過頭的時候會特別想要選擇高糖高油食物來滿足自己，「惡性循環下，造就了一個泡在油糖的體質」，所以控制熱量是第一步，但是控制油和糖才是減重更該注意的事情。