流行疫情指揮中心去年5月採購500萬劑高端疫苗，至今還有279萬劑尚未打完，台北市目前尚有3萬6584劑高端疫苗未施打，新北市長侯友宜今（7）日上午也證實，新北市的高端疫苗還有剩，他鼓勵市民不論是高端或其他疫苗，踴躍施打第三劑。

侯友宜表示，新北市目前的高端疫苗還有剩，鼓勵市民朋友，不管是高端或是其他種疫苗，大家趕快來施打，因為新北市的第三劑大家很努力打，已經達到4成多，但希望更多人來追打第三劑，讓部分快過期的疫苗不要造成浪費，大家一起來施打疫苗才是最重要的態度。