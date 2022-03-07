北京冬季奧運上表現相當亮眼的大陸選手谷愛凌，因擁有精緻的中美混血臉孔與高䠷的好身材，讓她一上場就受人矚目，也因超高人氣而讓不少網友力推她進演藝圈發展，甚至希望她擔任張藝謀新片女主角。

根據《東網》的報導，現年71歲的張藝謀因籌畫冬季奧運耗盡心力，一度傳出身體無法負荷使健康亮起紅燈，但即使如此他仍對電影充滿熱情，並有消息指出他將在今年7月開拍全新科幻電影《滿江紅》，而演員找來了大勢男星易烊千璽，但女主角尚未決定。而網友知道紛紛一面倒的留言，極力反對張藝謀再找愛徒劉浩存演出，反而推舉上個月於北京東奧獲得兩金一銀的18歲「滑雪女神」谷愛凌。

據了解，劉浩存自從演出張藝謀電影《送你一朵小紅花》後便打開知名度，成為新一代的「謀女郎」，但劉浩存爆紅後就被網友掀出對粉絲態度不佳，以及父母所開設的舞蹈教室疑似教學不當，導致一名女孩終身癱瘓，被法院判處上百萬元罰款等事件，負面醜聞不斷，也使她人氣不斷下滑。

反觀谷愛凌，不僅擁有亮麗外表與火辣身材，私底下也是一名模特兒，更是一名學霸，今年還在奧運會場上為國爭光，使她圈粉無數、身價暴漲，成為新一代的時尚寵兒，光是手上的代言就大約有30多個，而1個代言費高達2000萬港幣（約新台幣7233萬），兩年多來賺進近2億港幣（約新台幣7.2億），吸金功力相當驚人，也讓不少人期待她未來的發展。