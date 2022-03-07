大陸海關總署今天（7日）公佈，今年前2個月大陸進出口總值比去年同時期增長13.3％，外貿繼續保持向好趨勢。

據大陸海關統計，今年前2個月，大陸進出口總值6.2萬億元（人民幣，下同，27.72萬億），比去年同時期增長13.3％。其中，出口3.47萬億元，增長13.6％；進口2.73萬億元，增長12.9％。

從貿易主要商品看，機電產品（包括機械設備、電氣設備、交通運輸工具、電子產品、電器產品等）出口2.02萬億元，增長9.9％，占出口總值的58.3％，其中電子元件、汽車出口分別增長24％、99.1％。進口方面，機電產品、農產品分別進口1.11萬億元、2254.4億元，增長6.7％、7.7％。

大陸海關總署統計分析司司長李魁文表示，今年前2個月大陸外貿進出口保持平穩增長，雖然當前外貿發展面臨的外部環境更趨複雜和不確定，但依然實現了開局穩，這主要得益於大陸經濟韌性強，長期向好的基本面沒有變，穩增長政策措施靠前發力。

據統計，前2個月，大陸外貿結構持續優化，一般貿易進出口3.94萬億元，較去年同期增長16.3％。民營企業進出口2.99萬億元，較去年同期增長16.1％，提升1.1個百分點至48.2％，成為大陸對外貿易增長的重要力量。

貿易對象方面，前2個月大陸與歐盟、東盟和美國分別進出口8746.4億元、8704.7億元和7859.2億元，分別增長12.4％、10.5％和9.7％。同期，大陸與「一帶一路」沿線國家合計進出口1.92萬億元，增長18.3％，增速高於整體近5個百分點。

李魁文說，與此同時，大陸對與RCEP貿易夥伴合計進出口1.85萬億元，較去年同期增長9.5％。隨著RCEP制度紅利的逐步釋放，RCEP成員經貿發展成效將進一步顯現。